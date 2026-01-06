В немецкой земле Бранденбург распалась правящая коалиция, в которую входил популистский Альянс Сары Вагенкнехт.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

6 января земельный премьер Бранденбурга, социал-демократ Дитмар Войдке заявил, что будет руководить правительством меньшинства на время переговоров по формированию нового большинства после того, как коалиция с участием Альянса Сары Вагенкнехт (BSW) развалилась.

Войдке отметил, что постоянные разногласия с партией Вагенкнехт сделали дальнейшее сотрудничество невозможным.

Он исключил досрочные земельные выборы и отметил, что попытается договориться с Христианско-демократическим союзом о новой коалиции, а до тех пор будет руководить существующим правительством – включая земельного министра финансов Роберта Крумбаха, чье решение выйти из рядов BSW запустило кризис. Тогда в отставку ушли также двое земельных депутатов BSW, оставив коалицию без большинства.

Напомним, в ноябре партия немецкой "подруги Путина" Сары Вагенкнехт выбрала новое название без ее имени, после того она ушла с должности председателя политсилы.