Німецька "подруга Путіна" іде з посади голови власної партії

Німецька ультраліва політикиня Сара Вагенкнехт у понеділок оголосила, що йде з посади лідера заснованої нею партії BSW (яка спершу розшифровувалась як "Альянс Сари Вагенкнехт").

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Вагенкнехт на пресконференції в Берліні сказала, що вона разом зі співголовою BSW Амірою Мохамед Алі планує залишити посаду.

При цьому політикиня додала, що не планує йти з партії та хоче створити й очолити комісію з питань "основних цінностей". Таким чином Вагенкнехт збереже посаду у виконавчому комітеті BSW.

Крім того, вона планує очолити фракцію партії у Бундестазі, якщо партія все ж подолає виборчий барʼєр на наступних виборах.

Своїм наступником Вагенкнехт запропонувала обрати колишнього депутата Бундестагу та Європарламенту Фабіо Де Масі.

Це рішення має бути затверджене на загальному зʼїзді BSW, який має відбутись на початку грудня.

Тоді ж мають затвердити нову назву партії – "Альянс за соціальну справедливість і економічну розсудливість", яка матиме таку ж абревіатуру BSW, але вже без імені Вагенкнехт.

56-річна Сара Вагенкнехт заснувала власну партію після розриву з "Лівими" у 2024 році. Нова партія досягла успіху на виборах до Європарламенту та до земельних парламентів Східної Німеччини, але не змогла подолати п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до Бундестагу в лютому 2025 року.

Лідерку ліворадикального Альянсу Сари Вагенкнехт через неодноразові проросійські заяви називають німецькою "подругою Путіна".

Раніше Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.