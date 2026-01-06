Прем'єр Баварії категорично проти відправки німецьких призовників в Україну

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер не виключив відправлення німецьких солдатів до України після припинення вогню у війні з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Разом з тим Зьодер категорично відкидає використання призовників.

"Абсолютно ніяких призовників. Це було б неправильним підходом", – заявив прем'єр Баварії на відкритті закритого засідання парламентської фракції ХСС в абатстві Зеон.

Заява Зьодера відповідає поточній практиці: молодь, яка добровільно обирає військову службу, вже зараз відправляється за кордон лише за умови добровільної згоди.

Зьодер також наголосив, що пріоритетом має бути відправлення українських солдатів для захисту власної країни. Він додав, що українських біженців також слід репатріювати з Німеччини до України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у грудні висловив обережну думку щодо можливої ролі європейських збройних сил в Україні, зазначивши, що багато чого залежатиме від Владіміра Путіна.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп привітав пропозицію про створення європейських миротворчих сил для України, і підтримав німецьку участь.