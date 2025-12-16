Пісторіус обережно оцінив можливість розгортання європейських військ в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок висловив обережну думку щодо можливої ролі європейських збройних сил в Україні, зазначивши, що багато чого залежатиме від Владіміра Путіна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Пісторіус сказав, що він в цілому підтримує ідею розгортання європейських військ в Україні, але зазначив, що не брав участі в останніх переговорах з цього питання між європейськими лідерами.

Він вказав на невирішені питання, зокрема, чи потребуватиме розгортання німецьких військ схвалення парламенту Німеччини, а також питання командування і контролю, такі як "під чиїм командуванням, що відбувається, де і в яких межах".

"На цьому етапі йдеться про те, що європейці – цілком природно – беруть на себе зобов'язання розділити відповідальність і брати участь у переговорах щодо подальшого розвитку подій", – сказав глава Міноборони Німеччини.

На питання, який внесок у цей процес може зробити Бундесвер, Пісторіус сказав: "Коли Путін скаже, як він хоче діяти, тоді ми побачимо, що це може означати в деталях".

Його коментарі пролунали на наступний день після зустрічі європейських лідерів у Берліні, на якій було запропоновано сформувати сили захисту для забезпечення можливого перемир'я в Україні.

У спільній заяві йдеться, що сили під керівництвом Європи, за підтримки США, будуть підтримувати збройні сили України та забезпечувати безпеку повітряного простору і морських територій.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначив, що в обговореннях гарантій безпеки для України відбувається "серйозний рух вперед".

Він також розповів, що бачив напрацювання щодо проєкту гарантій безпеки для України, які "виглядають непогано, хоча це і перший драфт".