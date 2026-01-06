Премьер Баварии категорически против отправки немецких призывников в Украину

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не исключил отправку немецких солдат в Украину после прекращения огня в войне с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Вместе с тем Зёдер категорически отвергает использование призывников.

"Абсолютно никаких призывников. Это было бы неправильным подходом", – заявил премьер Баварии на открытии закрытого заседания парламентской фракции ХСС в аббатстве Зеон.

Заявление Зёдера соответствует текущей практике: молодежь, которая добровольно выбирает военную службу, уже сейчас отправляется за границу только при условии добровольного согласия.

Зёдер также подчеркнул, что приоритетом должна быть отправка украинских солдат для защиты своей страны. Он добавил, что украинских беженцев также следует репатриировать из Германии в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус в декабре высказал осторожное мнение о возможной роли европейских вооруженных сил в Украине, отметив, что многое будет зависеть от Владимира Путина.

Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп приветствовал предложение о создании европейских миротворческих сил для Украины и поддержал немецкое участие.