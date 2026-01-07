Швеція надасть Gripen та допоможе з розмінуванням моря після досягнення миру

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Крістерссон оголосив про таке рішення після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він наголосив, що коли в Україні буде досягнута мирна угода – Швеція "готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи".

Відтак прем’єр Швеції зазначив, що його країна готова "зберегти мир в Україні", зокрема, за допомогою:

винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною;

морськими ресурсами для розмінування Чорного моря;

продовженням навчання українських військових офіцерів.

Водночас він наголосив, що необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.

"Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі", – підсумував Крістерссон.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.

Члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.