Швеція надасть Gripen та допоможе з розмінуванням моря після досягнення миру
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про готовність надати Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.
Про це він написав у соцмережі X, передає "Європейська правда".
Крістерссон оголосив про таке рішення після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він наголосив, що коли в Україні буде досягнута мирна угода – Швеція "готова сприяти гарантіям безпеки для України та решти Європи".
Відтак прем’єр Швеції зазначив, що його країна готова "зберегти мир в Україні", зокрема, за допомогою:
- винищувачів Gripen для повітряного спостереження над Україною;
- морськими ресурсами для розмінування Чорного моря;
- продовженням навчання українських військових офіцерів.
Водночас він наголосив, що необхідною умовою є досягнення мирної угоди, чіткі правила застосування багатонаціональних сил та офіційне схвалення парламентом.
"Швеція готова зробити свій внесок у мир в Європі", – підсумував Крістерссон.
Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.
Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.
Члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.