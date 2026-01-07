Швеция предоставит Gripen и поможет с разминированием моря после достижения мира

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности предоставить Украине истребители Gripen и ресурсы для разминирования Черного моря после подписания мирного соглашения с РФ.

Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".

Кристерссон объявил о таком решении после встречи "коалиции решительных" в Париже. Он подчеркнул, что когда в Украине будет достигнуто мирное соглашение – Швеция "готова содействовать гарантиям безопасности для Украины и остальной Европы".

Затем премьер Швеции отметил, что его страна готова "сохранить мир в Украине", в частности, с помощью:

истребителей Gripen для воздушного наблюдения над Украиной;

морских ресурсов для разминирования Черного моря;

продолжением обучения украинских военных офицеров.

В то же время он подчеркнул, что необходимым условием является достижение мирного соглашения, четкие правила применения многонациональных сил и официальное одобрение парламентом.

"Швеция готова внести свой вклад в мир в Европе", – подытожил Кристерссон.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения.

Члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.