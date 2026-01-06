У Макрона оприлюднили текст декларації щодо гарантій безпеки для миру в Україні

Члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Текст декларації оприлюднив Єлисейський палац, передає "Європейська правда".

Учасники зустрічі в Парижі 6 січня підкреслили прихильність до справедливого і тривалого миру в Україні відповідно до принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй і привітали досягнутий прогрес, зокрема в ході обговорень між американцями, українцями, європейськими та іншими партнерами.

"Зокрема, Коаліція чітко заявила, що здатність України захищати себе має вирішальне значення для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичної безпеки. Ми підтвердили, що забезпечення суверенітету та тривалої безпеки України має бути невід’ємною частиною мирної угоди, і що будь-яке врегулювання повинно бути підкріплене надійними гарантіями безпеки для України", – йдеться у тексті.

Підписанти готові взяти на себе зобов'язання щодо системи політично та юридично зобов'язуючих гарантій, які будуть активовані після набрання чинності режимом припинення вогню, на додаток до двосторонніх угод про безпеку та відповідно до наших відповідних правових і конституційних домовленостей.

Гарантії вони включатимуть такі компоненти:

Участь у запропонованому механізмі моніторингу та перевірки припинення вогню під керівництвом США.

Підтримка Збройних сил України: Коаліція домовилася продовжувати надавати критично важливу довгострокову військову допомогу та озброєння Збройним силам України для забезпечення їхньої стійкої боєздатності, оскільки вони залишатимуться першою лінією оборони та стримування.

Багатонаціональні сили для України, сформовані за рахунок внесків країн-учасниць коаліції, для підтримки відновлення Збройних сил України та стримування.

Зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії з метою відновлення миру.

Зобов'язання поглиблювати довгострокове оборонне співробітництво з Україною.

Підписанти також вирішили створити координаційну групу США/Україна/Коаліція в оперативному штабі Коаліції в Парижі.

Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди.