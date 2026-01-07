Поліція чеського міста поскаржилася на пошук ШІ, який рекомендує лікувати у них зуби

Поліція чеського міста Чеська Липа поскаржилася на пошук штучним інтелектом, який рекомендує лікувати у них зуби, внаслідок чого правоохоронці отримують багато дзвінків щодо лікування.

Про це пресслужба поліції написала у Facebook, передає "Європейська правда".

Поліція міста заявила, що отримує багато дзвінків "про стоматологічні надзвичайні ситуації".

"Ніхто не знає, як, ніхто не знає, чому, ніхто не знає, де, але "розумний" штучний інтелект інтернет-пошукової системи направляє зацікавлених осіб зв'язуватися з нами телефоном, навіть за номером 156", – зазначили правоохоронці.

Відтак вони наголосили, що муніципальна поліція "дійсно не має доступу" до будь-якого графіка невідкладних стоматологічних випадків.

Також там зазначили, що правоохоронці не координують дії з окремими стоматологами і не чергують, як описано у пошуку.

"Стоматологічні невідкладні випадки навіть не лікують у Чеській Липі", – зазначили у поліції.

На скриншоті, який опублікувала пресслужба правоохоронців, ШІ-пошук зазначив, що "для отримання інформації про невідкладну стоматологічну допомогу в Чеській Липі найкраще звернутися безпосередньо до муніципальної поліції або перевірити їхній сайт/соціальні мережі".

"Невідкладна стоматологічна допомога надається по черзі або за домовленістю, а не в постійному центральному місці, і призначена тільки для гострих випадків, часто потребує попереднього телефонного дзвінка для перевірки, хто саме зараз "на чергуванні", оскільки вони чергують протягом певних годин за домовленістю між собою та муніципальною поліцією", – йдеться у результаті пошуку.

На початку 2025 року повідомлялось, що влада французького острова Реюньйон розпочала розслідування щодо шахраїв, які ошукали жінку на 830 тисяч євро за допомогою згенерованих штучним інтелектом зображень Бреда Пітта.

У червні уряд та група депутатів Данії підтримали заходи для посилення захисту від маніпулятивного впливу дипфейків, для чого планується підготувати відповідний законопроєкт.

У листопаді Міністерство економіки та фінансів Греції та його очільник Кіріакос Пієракакіс подали позов проти невідомих адміністраторів сторінки на Facebook через оманливу ШІ-рекламу.