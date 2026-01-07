Полиция чешского города Ческа Липа пожаловалась на поиск искусственным интеллектом, который рекомендует лечить у них зубы, в результате чего правоохранители получают много звонков по лечению.

Об этом пресс-служба полиции написала в Facebook, передает "Европейская правда".

Полиция Ческой Липы заявила, что получает много звонков "о стоматологических чрезвычайных ситуациях" в городе.

"Никто не знает, как, никто не знает, почему, никто не знает, где, но "умный" искусственный интеллект интернет-поисковой системы направляет заинтересованных лиц связываться с нами по телефону, даже по номеру 156", – отметили правоохранители.

Поэтому они отметили, что муниципальная полиция "действительно не имеет доступа" к графику неотложных стоматологических случаев.

Также там отметили, что правоохранители не координируют действия с отдельными стоматологами и не дежурят, как описано в поиске.

"Стоматологические неотложные случаи даже не обслуживаются в Ческой Липе", – отметили в полиции.

На скриншоте, который опубликовала пресс-служба правоохранителей, ИИ-поиск отметил, что "для получения информации о неотложной стоматологической помощи в Ческой Липе лучше всего обратиться непосредственно в муниципальную полицию или проверить их сайт/социальные сети".

"Неотложная стоматологическая помощь оказывается по очереди или по договоренности, а не в постоянном центральном месте, и предназначена только для острых случаев, часто требуя предварительного телефонного звонка для проверки, кто именно сейчас "на дежурстве", поскольку они дежурят в течение определенных часов по договоренности между собой и муниципальной полицией", – говорится в результате поиска.

В начале 2025 года сообщалось, что власти французского острова Реюньон начали расследование в отношении мошенников, которые обманули женщину на 830 тысяч евро с помощью сгенерированных искусственным интеллектом изображений Брэда Питта.

В июне правительство и группа депутатов Дании поддержали меры по усилению защиты от манипулятивного воздействия дипфейков, для чего планируется подготовить соответствующий законопроект.

В ноябре Министерство экономики и финансов Греции и его глава Кириакос Пиеракакис подали иск против неизвестных администраторов страницы на Facebook из-за обманчивой ИИ-рекламы.