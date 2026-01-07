Макрон допустив "контакт" з Путіним у найближчі тижні

Президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість контакту з очільником Кремля Владіміром Путіним у найближчі тижні.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю телеканалу France 2.

Президент Франції заявив, що зараз займається питанням організації розмови з очільником Кремля найближчим часом.

"Я зараз організовую встановлення контакту в найближчі тижні", – заявив Макрон, відповідаючи на запитання щодо потенційної розмови з Путіним.

У розмові з журналістами Макрон заявив, що його мета – це мир в Україні, але не ціною її капітуляції.

‘У короткостроковій перспективі ми повинні продовжувати підтримувати Україну в її оборонних зусиллях. Саме цим ми й займаємося… Ми не хочемо, щоб цей мир був капітуляцією України", – сказав французький лідер.

Як раніше повідомлялося, Макрон 19 грудня висловився за те, щоб знайти способи для європейців "знову вступити в діалог з Росією – у прозорій формі та у співпраці з Україною".

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Владімір Путін готовий до діалогу з французьким президентом Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького лідера відновити взаємодію з Росією.