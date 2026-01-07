Макрон допустил "контакт" с Путиным в ближайшие недели

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность контакта с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайшие недели.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью телеканалу France 2.

Президент Франции заявил, что сейчас занимается вопросом организации разговора с главой Кремля в ближайшее время.

"Я сейчас организовываю установление контакта в ближайшие недели", – заявил Макрон, отвечая на вопрос о потенциальном разговоре с Путиным.

В разговоре с журналистами Макрон заявил, что его цель – это мир в Украине, но не ценой ее капитуляции.

"В краткосрочной перспективе мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонных усилиях... Именно этим мы и занимаемся... Мы не хотим, чтобы этот мир был капитуляцией Украины", – сказал французский лидер.

Как ранее сообщалось, Макрон 19 декабря высказался за то, чтобы найти способы для европейцев "снова вступить в диалог с Россией – в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной".

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским президентом Макроном, "если есть взаимная политическая воля".

Президент Владимир Зеленский сказал, что считает важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского лидера возобновить взаимодействие с Россией.