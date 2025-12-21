У Кремлі прокоментували заяву Макрона про можливість діалогу з Путіним

У Кремлі заявили, що правитель Росії Владімір Путін готовий до діалогу з французьким президентом Емманюелем Макроном, "якщо є взаємна політична воля".

Про це, як пише "Європейська правда", сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "РИА Новости".

Пєсков прокоментував заяву Макрона про те, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

"Він (Макрон. – Ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є взаємна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", – сказав Пєсков.

Французький президент висловився за те, щоб знайти способи для європейців "знову вступити в діалог з Росією – у прозорій формі та у співпраці з Україною".

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького лідера відновити взаємодію з Росією.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".