Зеленський прокоментував заклик Макрона відновити взаємодію ЄС і Росії

Президент Володимир Зеленський сказав, що вважає важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького лідера відновити взаємодію з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-спілкування з журналістами в суботу.

Зеленський сказав, що президент Франції Емманюель Макрон справді порушував питання про подальші дії у разі, якщо США не вдасться "зупинити Росію".

"Я йому сказав і ще раз це повторюю відверто: треба боротися за Сполучені Штати Америки, треба боротися за формат, коли ми з усіма союзниками і є Америка як медіатор, і є союзники європейці, які підтримують нас", – додав він.

На думку глави держави, у разі невдачі такого союзу, "безумовно, всі будуть думати про інші варіанти й інший формат. Але треба ще поборотися".

У пʼятницю президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

Президент США Дональд Трамп у четвер заявив, що, на його думку, переговори щодо припинення війни в Україні "наближаються до результату".