Із заяви "коаліції рішучих" зникла згадка про зобов’язання США у разі повторного нападу РФ

До фінального тексту Паризької декларації, схваленої за результатами засідання "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, не увійшла фраза про зобов’язання Сполучених Штатів підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії – до того ж США не є формально підписантом цього документу.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на проєкт Паризької декларації, підготований перед засіданням "коаліції рішучих", та інформацію від посадовця Єлисейського палацу.

США не підписали Паризьку декларацію "коаліції рішучих", а з її фінального тексту викинули фразу про зобов’язання Вашингтона підтримати коаліційні сили в Україні у рамках повторної агресії Кремля.

Сполучені Штати не є формально стороною, яка доєдналася до Паризької декларації 6 січня, пояснили "ЄвроПравді" в офісі президента Франції Емманюеля Макрона.

"Відповідна заява "коаліції рішучих" була схвалена членами коаліції та детально обговорена зі США", – уточнив посадовець Єлисейського палацу на умовах анонімності.

Ба більше, якщо порівняти текст проєкту Паризької декларації "коаліції рішучих" та фінальний текст, то останній відрізняється тим, що в абзаці про багатонаціональні коаліційні сили не містить згадки про зобов’язання Сполучених Штатів надати їм підтримку у разі порушення Росією домовленості про припинення вогню.

Так, у проєкті заяви, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" перед початком засідання "коаліції рішучих" 6 січня, йшлося, що багатонаціональні сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції, та за участі США, включаючи американські спроможності, такі як розвідка та логістика, із зобов'язанням США підтримати ці сили в у разі нападу".

Фінальна версія Паризької декларації "коаліції рішучих" вказує, що багатонаціональні сили "будуть очолюватися європейцями, із залученням також неєвропейських членів коаліції та запропонованої підтримки США".

Як повідомляла "Європейська правда", у Паризькій декларації від 6 січня також йшлося про те, що на базі оперативного штабу коаліції у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожне із завдань, пов'язаних із процесом надання допомоги Україні, має свого національного лідера – Польща буде провідною країною в галузі логістики.

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість контакту з очільником Кремля Путіним у найближчі тижні.