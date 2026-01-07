В финальный текст Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции решительных" в Париже 6 января, не вошла фраза об обязательствах Соединенных Штатов поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России – к тому же США не являются формально подписантом этого документа.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на проект Парижской декларации, подготовленный перед заседанием "коалиции решительных", и информацию от чиновника Елисейского дворца.

США не подписали Парижскую декларацию "коалиции решительных", а из ее финального текста выбросили фразу об обязательствах Вашингтона поддержать коалиционные силы в Украине в рамках повторной агрессии Кремля.

Соединенные Штаты не являются формально стороной, которая присоединилась к Парижской декларации 6 января, пояснили "ЕвроПравде" в офисе президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Соответствующее заявление "коалиции решительных" было одобрено членами коалиции и подробно обсуждено с США", – уточнил чиновник Елисейского дворца на условиях анонимности.

Более того, если сравнить текст проекта Парижской декларации "коалиции решительных" и финальный текст, то последний отличается тем, что в абзаце о многонациональных коалиционных силах не содержит упоминания об обязательствах Соединенных Штатов оказать им поддержку в случае нарушения Россией договоренности о прекращении огня.

Так, в проекте заявления, с которым ознакомилась корреспондент "Европейской правды" перед началом заседания "коалиции решительных" 6 января, говорилось, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции, и при участии США, включая американские мощности, такие как разведка и логистика, с обязательством США поддержать эти силы в случае нападения".

Финальная версия Парижской декларации "коалиции решительных" указывает, что многонациональные силы "будут возглавляться европейцами, с привлечением также неевропейских членов коалиции и предложенной поддержки США".

Как сообщала "Европейская правда", в Парижской декларации от 6 января также говорилось о том, что на базе оперативного штаба коалиции в Париже будет создан специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что каждая из задач, связанных с процессом оказания помощи Украине, имеет своего национального лидера – Польша будет ведущей страной в области логистики.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность контакта с главой Кремля Путиным в ближайшие недели.