Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі обговорять підтримку України

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Польщі проведуть у середу в Парижі зустріч у форматі "Веймарського трикутника", на якій обговорять підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Йоганн Вадефуль, Жан-Ноель Барро та Радослав Сікорський зустрінуться у Парижі вдень 7 січня. Головним питанням порядку денного, ймовірно, буде підтримка України.

Очікується, що пізніше міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар приєднається до переговорів "Веймарського трикутника" для обговорення зміцнення відносин між ЄС та Індією. За даними джерел, у Парижі на порядку денному також будуть проблеми в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Як повідомляла "Європейська правда", 6 січня представники 35 країн та організацій зустрілися у Парижі для фіналізації роботи над гарантіями безпеки для України. За результатами зустрічі прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і президент Володимир Зеленський підписали декларацію про наміри розгортання військ в Україні у разі укладення мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив про предметні розмови з американською командою з приводу моніторингу порушень миру у разі укладення мирної угоди та повідомив, що 7 січня команди продовжать роботу над гарантіями безпеки.