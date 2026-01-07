Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши обсудят поддержку Украины

Министры иностранных дел Германии, Франции и Польши проведут в среду в Париже встречу в формате "Веймарского треугольника", на которой обсудят поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Радослав Сикорский встретятся в Париже днем 7 января. Главным вопросом повестки дня, вероятно, будет поддержка Украины.

Ожидается, что позже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар присоединится к переговорам "Веймарского треугольника" для обсуждения укрепления отношений между ЕС и Индией. По данным источников, в Париже на повестке дня также будут проблемы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщала "Европейская правда", 6 января представители 35 стран и организаций встретились в Париже для финализации работы над гарантиями безопасности для Украины. По результатам встречи премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Президент Владимир Зеленский заявил о предметных разговорах с американской командой по поводу мониторинга нарушений мира в случае заключения мирного соглашения и сообщил, что 7 января команды продолжат работу над гарантиями безопасности.