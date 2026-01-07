Мер Берліна: 7 січня ще десяткам тисяч домогосподарств повернуть електропостачання

У середу, 7 січня, електропостачання буде відновлено в десятках тисяч домогосподарств Берліна після того, як підпал електростанції ультралівими активістами спричинив тривале відключення електроенергії в столиці Німеччини.

Про це заявив мер Берліна Кай Вегнер, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Нагадаємо, 45 тисяч споживачів у столиці Німеччини залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту". У деяких домівках це призвело також до зникнення опалення, що збіглося з періодом холодної зимової погоди.

"Ми поступово відновимо електропостачання в постраждалих районах, починаючи з 11:00 сьогодні", – заявив мер Берліна у середу, 7 січня.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. На цей час слідчі схиляються до того, що оприлюднена заява – правдива.

Зауважимо, 7 січня Vulkangruppe відкинула підозри щодо причетності іноземної держави до теракту.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів