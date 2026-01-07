Мэр Берлина: 7 января еще десяткам тысяч домохозяйств вернут электроснабжение

В среду, 7 января, электроснабжение будет восстановлено в десятках тысяч домохозяйств Берлина после того, как поджог электростанции ультралевыми активистами вызвал длительное отключение электроэнергии в столице Германии.

Об этом заявил мэр Берлина Кай Вегнер, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Напомним, 45 тысяч потребителей в столице Германии остались без света утром 3 января из-за пожара на "кабельном мосту". В некоторых домах это привело также к исчезновению отопления, что совпало с периодом холодной зимней погоды.

"Мы постепенно восстановим электроснабжение в пострадавших районах, начиная с 11:00 сегодня", – заявил мэр Берлина в среду, 7 января.

Ответственность за поджог взяла на себя леворадикальная инициатива Vulkangruppe. В настоящее время следователи склоняются к тому, что обнародованное заявление – правдивое.

Заметим, 7 января Vulkangruppe отвергла подозрения о причастности иностранного государства к теракту.

