Ультраліва група відкинула підозри в іноземній причетності до підпалу електромережі у Берліні

Через кілька днів після підпалу електромережі Берліна з'явився ще один лист від ліворадикальної ініціативи Vulkangruppe, де вона відкинула підозри щодо причетності іноземної держави до теракту.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У цій "поправці", яку Vulkangruppe опублікувала на лівому порталі "knack.news", серед іншого, відкидаються підозри у причетності іноземної держави до теракту, який позбавив понад 45 тисяч жителів німецької столиці електропостачання.

"Той факт, що люди тут, на місці, здатні атакувати інфраструктуру, не вписується в наратив про безпеку політиків і влади. Тому створюється образ зовнішнього ворога", – заявили у Vulkangruppe.

Видання дізналося у колах безпеки, що наразі німецька влада не має доказів того, що напад був операцією "під чужим прапором", проведеною іноземною розвідкою.

Заступник начальника поліції Берліна Марко Лангнер також наголосив, що наразі немає жодних доказів для того, аби вважати, що це справа рук Росії.

Також у новому листі ініціатива заявила, що їхні дії "не спрямовані проти людей, а проти інфраструктури, яка щодня руйнує людей, навколишнє середовище та майбутнє".

"Ніхто з нас не ігнорує той факт, що втрата електроенергії є справжнім тягарем для багатьох – особливо для літніх людей, хворих, дітей та всіх тих, хто вже перебуває на маргінесі суспільства. Ці труднощі не є випадковими, а є результатом системи, яка централізує критично важливі ресурси, організовує їх з метою отримання прибутку та навмисно робить їх вразливими", – зазначила Vulkangruppe.

Нагадаємо, 45 тисяч споживачів у столиці Німеччини залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту", яку вважають підпалом. У деяких домівках це призвело також до зникнення опалення, що збіглося з періодом холодної зимової погоди.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe. На цей час слідчі схиляються до того, що оприлюднена заява – правдива.

На тлі цих подій мер Берліна Кай Вегнер заявив, що основна інфраструктура німецької столиці потребує кращого захисту.

Пізніше стало відомо, що генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель взяв на себе розслідування справи про підпал електромережі німецької столиці.

