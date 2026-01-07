Єврокомісар не вірить, що США застосують військову силу до Гренландії

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс не вірить, що адміністрація американського президента Дональда Трампа може вирішити застосувати силу, аби отримати контроль над Гренландією.

Про це він сказав у ефірі LRT, пише "Європейська правда".

Кубілюс заявив, що військова операція США з метою захоплення контролю над Гренландією, автономною данською територією в Арктиці, фактично означатиме кінець НАТО.

"Я згоден з данською прем'єр-міністеркою: якщо таке трапиться – хоча я не вірю, що це станеться – якщо адміністрація США вирішить застосувати силу для захоплення Гренландії, це однозначно означатиме кінець трансатлантичних відносин і НАТО. Адміністрація США, ймовірно, добре це розуміє", – сказав він.

Єврокомісар зазначив, що якщо Вашингтон прагне посилити безпеку в Гренландії або в ширшому арктичному регіоні, він може це зробити, розширивши свою існуючу військову присутність там.

"Ці можливості вже існують. Абсолютно нема потреби погрожувати або залякувати розмовами про захоплення Гренландії або встановлення контролю над нею", – заявив Кубілюс.

Він попередив, що застосування сили проти Гренландії створить безпрецедентний парадокс для НАТО.

"Якщо США застосують військову силу проти Гренландії, що вони зроблять як член НАТО? НАТО доведеться захищати одного зі своїх членів – Данію та її території – від агресії", – сказав він.

Відтак Кубілюс висловив сумнів, що США вживатимуть конкретних заходів проти Гренландії, припустивши, що риторика навряд чи перетвориться на політику.

"Можливі гучні заяви, погрози та розмови про спеціальні рішення – це можливо", – додав він.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

