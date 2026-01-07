Еврокомиссар не верит, что США применят военную силу к Гренландии

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс не верит, что администрация американского президента Дональда Трампа может решить применить силу, чтобы получить контроль над Гренландией.

Об этом он сказал в эфире LRT, пишет "Европейская правда".

Кубилюс заявил, что военная операция США с целью захвата контроля над Гренландией, автономной датской территорией в Арктике, фактически будет означать конец НАТО.

"Я согласен с датским премьер-министром: если такое случится – хотя я не верю, что это произойдет – если администрация США решит применить силу для захвата Гренландии, это однозначно будет означать конец трансатлантических отношений и НАТО. Администрация США, вероятно, хорошо это понимает", – сказал он.

Еврокомиссар отметил, что если Вашингтон стремится усилить безопасность в Гренландии или в более широком арктическом регионе, он может это сделать, расширив свое существующее военное присутствие там.

"Эти возможности уже существуют. Абсолютно нет необходимости угрожать или запугивать разговорами о захвате Гренландии или установлении контроля над ней", – заявил Кубилюс.

Он предупредил, что применение силы против Гренландии создаст беспрецедентный парадокс для НАТО.

"Если США применят военную силу против Гренландии, что они сделают как член НАТО? НАТО придется защищать одного из своих членов – Данию и ее территории – от агрессии", – сказал он.

Поэтому Кубилюс выразил сомнение, что США будут принимать конкретные меры против Гренландии, предположив, что риторика вряд ли превратится в политику.

"Возможны громкие заявления, угрозы и разговоры о специальных решениях – это возможно", – добавил он.

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, будет означать конец НАТО.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США и его советники обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии и что "привлечение американских Вооруженных сил всегда является одним из вариантов".

