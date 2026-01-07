Білий дім про Гренландію: залучення Збройних сил США завжди є варіантом

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

Про це вона заявила у коментарі, який отримав ABC News, пише "Європейська правда".

У своєму коментарі речниця Білого дому заявила, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що придбання Гренландії є пріоритетом національної безпеки США і має важливе значення для стримування супротивників в Арктичному регіоні".

"Президент і його команда обговорюють низку варіантів досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звичайно, використання Збройних сил США завжди є варіантом, який може використати головнокомандувач", – додала Левітт.

Як зазначив мовник, спікер Палати представників Майк Джонсон на запитання, чи згоден він з військовими діями в Гренландії, зазначив, що ні.

"Ні, я не вважаю це доречним", – додав Джонсон.

Нагадаємо, президент США в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Прем'єри Данії та Гренландії закликали Трампа припинити тиск та погрози.

Також прем’єрка Данії Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.