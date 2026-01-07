У Нідерландах визнали недійсним шлюб через креативну промову на церемонії, створену з ChatGPT

Суд у нідерландському місті Зволле визнав недійсним шлюб внаслідок того, що на церемонії зачитали нестандартну промову, створену з ChatGPT, та забули у ній обов'язкову формальність.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Підставою для оскарження свідоцтва про шлюб стало звернення муніципалітету до прокуратури про те, що шлюб може бути недійсним через порушення обов’язкових формальностей під час церемонії.

Подружня пара, що укладала шлюб у квітні 2025 року, хотіла провести церемонію у більш невимушеній атмосфері та з цих міркувань доручила підготовку й проголошення промови знайомому. Так дозволено робити, але офіційний реєстратор від мерії також присутній на церемонії.

Знайомий використав у підготовці промови ChatGPT та додав фрази, що виходять за межі звичайних формальностей.

Серед іншого, у запитаннях до подружжя з’явилося, чи готові вони "сміятися разом, зростати разом та любити одне одного, які б виклики не принесло життя", а в кінці – про проголошення їх "не лише чоловіком і дружиною, а передусім командою, шаленою парою, коханням одне для одного".

Водночас у тексті пропустили обов’язкове за цивільним кодексом питання про те, чи погоджуються вони на усі зобов’язання, юридично передбачені шлюбом.

На основі наданої інформації прокуратура вирішила, що питання варто винести на розгляд суду.

Суд Зволле погодився з аргументами і постановив, що шлюб оголошується недійсним, оскільки під час церемонії не було дотримано вимоги цивільного кодексу.

Подружня пара шокована рішенням суду і наполягає, що вони не могли знати про критичність такої помилки у промові, а присутній реєстратор від мерії ніяк не вказав на це. Вони просили дозволу "зберегти" за документами першу дату шлюбу, проте суддя відмовив у цьому.

"Суд розуміє, що зафіксована в акті дата одруження важлива для чоловіка й жінки, але не може ігнорувати букву закону", – йдеться у рішенні.

