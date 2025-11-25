Суд ЄС: Польща має визнати одностатевий шлюб, укладений у Німеччині

Суд Європейського Союзу у вівторок ухвалив, що держави ЄС зобовʼязані визнавати шлюби між представниками однієї статі, укладені на території іншої держави-члена.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Суду.

Суд ЄС виніс обов'язкове рішення на прохання польського суду у справі про двох чоловіків, які уклали шлюб у Берліні у 2018 році. Польські органи реєстрації актів цивільного стану відмовились перекладати їхнє свідоцтво про шлюб, й пара оскаржила це рішення.

На думку Суду ЄС, той факт, що польське законодавство не дозволяє шлюби між особами однієї статі, не означає, що Польща не може не визнавати такі шлюби, укладені в іншій державі Євросоюзу.

"Це порушує не тільки свободу пересування та проживання, але й основоположне право на повагу до приватного та сімейного життя", – йдеться в повідомленні Суду.

У жовтні 2025 року в Сеймі Польщі представили положення урядового проєкту закону про статус найближчої особи та угоду про спільне проживання, який дозволить людям, які перебувають у стосунках, укладати угоду перед нотаріусом.

Цей проєкт став компромісом після того, як права опозиція Польщі та президент Кароль Навроцький висловились проти запровадження цивільних партнерств чи легалізації одностатевих шлюбів.

Минулорічне опитування показало, що 50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств.