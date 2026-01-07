В Нидерландах признали недействительным брак из-за креативной речи на церемонии, созданной ChatGPT

Суд в нидерландском городе Зволле признал недействительным брак вследствие того, что на церемонии зачитали нестандартную речь, созданную с ChatGPT, и забыли в ней обязательную формальность.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Основанием для обжалования свидетельства о браке стало обращение муниципалитета в прокуратуру о том, что брак может быть недействительным из-за нарушения обязательных формальностей во время церемонии.

Супружеская пара, заключавшая брак в апреле 2025 года, хотела провести церемонию в более непринужденной атмосфере и из этих соображений поручила подготовку и произнесение речи знакомому. Так разрешено делать, но официальный регистратор от мэрии также присутствует на церемонии.

Знакомый использовал в подготовке речи ChatGPT и добавил фразы, выходящие за пределы обычных формальностей.

Среди прочего, в вопросах к супругам появилось, готовы ли они "смеяться вместе, расти вместе и любить друг друга, какие бы вызовы не принесла жизнь", а в конце – о провозглашении их "не только мужем и женой, а прежде всего командой, безумной парой, любовью друг для друга".

В то же время в тексте пропустили обязательный по гражданскому кодексу вопрос о том, согласны ли они на все обязательства, юридически предусмотренные браком.

На основе предоставленной информации прокуратура решила, что вопрос следует вынести на рассмотрение суда.

Суд Зволле согласился с аргументами и постановил, что брак объявляется недействительным, поскольку во время церемонии не были соблюдены требования гражданского кодекса.

Супружеская пара шокирована решением суда и настаивает, что они не могли знать о критичности такой ошибки в речи, а присутствующий регистратор от мэрии никак не указал на это. Они просили разрешения "сохранить" по документам первую дату брака, однако судья отказал в этом.

"Суд понимает, что зафиксированная в акте дата бракосочетания важна для мужчины и женщины, но не может игнорировать букву закона", – говорится в решении.

Напомним, в Польше правительство Польши поддержало "договоры о сожительстве" для пар независимо от пола.

Ранее Суд ЕС постановил, что государства ЕС обязаны признавать браки между людьми одного пола, заключенные на территории другого государства-члена. Дело касалось признания на территории Польши брака однополой пары из Германии.