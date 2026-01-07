"Про ядерну зброю не йдеться": Зеленський розповів про європейські гарантії Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у межах європейських гарантій безпеки для України не обговорюється "ядерна парасолька", але йдеться про багатокомпонентні заходи для підтримання обороноздатності України і стримування нової агресії РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час онлайн-спілкування із журналістами.

Зеленського запитали, чи готові Британія і Франція поширити свою "ядерну парасольку" на Україну у межах гарантій безпеки після завершення війни, чи обговорюється лише стримуючий контингент.

"Про ядерну зброю не йдеться. А що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів, і від Сполучених Штатів Америки – ми обговорюємо і контингент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек – протиповітряна оборона. А також – посилення нашої армії, а також фінансування додаткове для особового складу. Це для нас дуже важливо для наших бригад, укомплектованість цих бригад, щоб вони були високого відсотка", – розповів Зеленський.

"І ми говоримо про деякі ліцензії, які нам потрібні, для копродукції (спільного виробництва, вочевидь зброї. – Ред.)", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 січня Володимир Зеленський прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді ЄС.

Перед цим 6 січня він брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.

До фінального тексту Паризької декларації, схваленої за результатами засідання "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, не увійшла фраза про зобов’язання США підтримати багатонаціональні сили в Україні у разі повторного вторгнення Росії, що було у проєкті декларації.