"О ядерном оружии речь не идет": Зеленский рассказал о европейских гарантиях Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в рамках европейских гарантий безопасности для Украины не обсуждается "ядерный зонтик", но речь идет о многокомпонентных мерах для поддержания обороноспособности Украины и сдерживания новой агрессии РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время онлайн-общения с журналистами.

Зеленского спросили, готовы ли Великобритания и Франция распространить свой "ядерный зонтик" на Украину в рамках гарантий безопасности после завершения войны, или обсуждается только сдерживающий контингент.

"О ядерном оружии речь не идет. А что касается гарантий безопасности от наших европейских партнеров, и от Соединенных Штатов Америки – мы обсуждаем и контингент, и защиту на земле, в небе, на море, а также отдельный трек – противовоздушная оборона. А также – усиление нашей армии, а также финансирование дополнительное для личного состава. Это для нас очень важно для наших бригад, укомплектованность этих бригад, чтобы они были высокого процента", – рассказал Зеленский.

"И мы говорим о некоторых лицензиях, которые нам нужны, для копродукции (совместного производства, очевидно оружия. – Ред.)", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", 7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.

Перед этим 6 января он участвовал во встрече "коалиции решительных" в Париже.

В финальный текст Парижской декларации, одобренной по результатам заседания "коалиции решительных" в Париже 6 января, не вошла фраза об обязательствах США поддержать многонациональные силы в Украине в случае повторного вторжения России, что было в проекте декларации.