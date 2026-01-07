Зеленський каже, що "вже є відповідь" щодо кількості та дій іноземного контингенту в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що деталі щодо ролі іноземного контингенту стримування у межах європейських гарантій безпеки для України майже узгоджені, але він поки не може говорити про них публічно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів онлайн.

Президента запитали, чи узгоджений вже кількісний і якісний склад контингенту стримування, а також місце його розміщення в Україні, а також план дій на випадок агресії Росії; чи можуть ці сили вступати у бій у разі нового нападу на Україну, чи йдеться про інші види підтримки.

"Вчора була детальна доповідь наших генералів від Франції, Британії, Сполучених Штатів Америки і від України… В принципі, всі деталі погоджуються між країнами. В принципі, вважаю, що у нас є вже відповіді на питання, які ви ставите. І там підтримка, озброєння, присутність, там є відповіді на всі ці запитання. Але... я поки що не готовий публічно про це говорити", – сказав Зеленський.

Також він розповів, що у межах європейських гарантій безпеки для України не обговорюється "ядерна парасолька" від ядерних держав Європи, але йдеться про багатокомпонентні заходи для підтримання обороноздатності України і стримування нової агресії РФ.

Нагадаємо, 7 січня Володимир Зеленський прибув на Кіпр, який починає головувати у Раді ЄС.

Перед цим 6 січня він брав участь у зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.