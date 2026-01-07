Зеленский говорит, что "уже есть ответ" о количестве и действиях иностранного контингента в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что детали о роли сдерживающего контингента партнеров в рамках европейских гарантий безопасности для Украины почти согласованы, но он пока не может говорить о них публично.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

Президента спросили, согласован ли уже количественный и качественный состав сдерживающего контингента, а также место его размещения в Украине, а также план действий на случай агрессии России; могут ли эти силы вступать в бой в случае нового нападения на Украину, или речь идет о других видах поддержки.

"Вчера был подробный доклад наших генералов от Франции, Британии, Соединенных Штатов Америки и от Украины... В принципе, все детали согласовываются между странами. В принципе, считаю, что у нас есть уже ответы на вопросы, которые вы задаете. И там поддержка, вооружение, присутствие, там есть ответы на все эти вопросы. Но (...) я пока не готов публично об этом говорить", – сказал Зеленский.

Также он рассказал, что в рамках европейских гарантий безопасности для Украины не обсуждается "ядерный зонтик" от ядерных государств Европы, но речь идет о многокомпонентных мерах для поддержания обороноспособности Украины и сдерживания новой агрессии РФ.

Напомним, 7 января Владимир Зеленский прибыл на Кипр, который начинает председательствовать в Совете ЕС.

Перед этим 6 января он участвовал во встрече "коалиции решительных" в Париже.