Фіцо очікує на поновлення консультацій з Чехією, заморожених через його проросійськість

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив сподівання на поновлення міжурядових консультацій з Чехією, заморожених через проросійську позицію словацького уряду.

Про це він заявив у відеозверненні на Facebook, передає "Європейська правда".

Прем’єр Чехії Андрей Бабіш свій перший офіційний візит на посаді здійснить до Словаччини.

"Шановні друзі, завтра я з нетерпінням чекаю на офіційний візит нового чеського прем'єр-міністра пана Андрея Бабіша. Сподіваюся, що ми скоро повернемося до формату спільних переговорів словацького та чеського урядів, які попередній чеський уряд відхиляв", – сказав Фіцо.

"Я завжди виходив з упевненості, що поки політики йдуть, словацький і чеський народи залишаються у своїх добрих відносинах. Тому я не маю жодних побоювань щодо майбутнього співіснування народів, що живуть на правому і лівому березі річки Морава", – додав він.

У березні 2024 року чеський уряд призупинив чесько-словацькі міжурядові консультації через розбіжності у поглядах на ключові питання зовнішньої політики. Вони проявилися переважно у ставленні до України.

Тодішній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що для відновлення консультацій немає ні умов, ні причин.