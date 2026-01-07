Фицо ожидает возобновления консультаций с Чехией, замороженных из-за его пророссийской позиции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду на возобновление межправительственных консультаций с Чехией, замороженных из-за пророссийской позиции словацкого правительства.

Об этом он заявил в видеообращении на Facebook, передает "Европейская правда".

Премьер Чехии Андрей Бабиш свой первый официальный визит в должности совершит в Словакию.

"Уважаемые друзья, завтра я с нетерпением жду официального визита нового чешского премьер-министра господина Андрея Бабиша. Надеюсь, что мы скоро вернемся к формату совместных переговоров словацкого и чешского правительств, которые предыдущее чешское правительство отклоняло", – сказал Фицо.

"Я всегда исходил из уверенности, что пока политики уходят, словацкий и чешский народы остаются в своих хороших отношениях. Поэтому я не имею никаких опасений относительно будущего сосуществования народов, живущих на правом и левом берегу реки Морава", – добавил он.

В марте 2024 года чешское правительство приостановило чешско-словацкие межправительственные консультации из-за разногласий во взглядах на ключевые вопросы внешней политики. Они проявились преимущественно в отношении к Украине.

Тогдашний премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что для возобновления консультаций нет ни условий, ни причин.