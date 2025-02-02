Прем'єр Чехії не бачить підстав відновлювати міжурядові консультації зі Словаччиною

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, для відновлення чесько-словацьких міжурядових консультацій немає ні умов, ні причин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

Причиною є поточна зовнішньополітична діяльність словацького уряду на чолі з Робертом Фіцо, наприклад, його переговори з лідером Росії Владіміром Путіним.

"Я думаю, що в цій ситуації і з огляду на зовнішньополітичну діяльність Словаччини, такий формат не був би доречним. Я поки що не бачу для цього ні причин, ні умов", – сказав Фіала щодо можливості відновлення міжурядових консультацій через рік після їх замороження.

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Він повідомив, що прем'єр-міністри і міністри обох країн ведуть переговори на двосторонній основі, і він повинен зустрітися з Фіцо в рамках переговорів ЄС в Брюсселі в понеділок.

Фіала неодноразово відкидав звинувачення Фіцо в п'ятницю про те, що чеська політична і медійна сцена втручається у внутрішні політичні справи Словаччини, як "абсолютно недоречні і неправильні".

"Я не втручаюся у внутрішні справи Словаччини, як і ніхто з моїх колег", – сказав чеський прем'єр-міністр. Він зазначив, що, на відміну від експрем'єра Андрея Бабіша, нікому в Словаччині не рекомендував, за кого голосувати.

Однак прем'єр підкреслив, що має право коментувати зовнішню діяльність словацького уряду, яка може загрожувати чеським інтересам.

"Я чую більше критики на адресу Брюсселя, ніж критики на адресу Москви, мені це здається дивним", – сказав Фіала, відповідаючи на питання, чи вважає він Фіцо проросійським політиком.

На думку чеського прем'єра, словацький прем'єр має зовнішньополітичну ідею, "яка не відповідає нашим інтересам, безпековим, стратегічним, економічним". Фіала додав, що з легкістю повторить це Фіцо в понеділок.

У понеділок Фіцо звинуватив чеських політиків у втручанні в словацькі справи. Тоді він заявив, що метою нападів на нього, які поширюються в Чехії, є, головним чином, очорнення колишнього прем'єр-міністра і лідера ANO Андрея Бабіша. Рух лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів, які відбудуться восени.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала оголосив про призупинення чесько-словацьких міжурядових консультацій торік, невдовзі після зустрічі глав МЗС Словаччини і Росії.