Глава МЗС Фінляндії: Росія лишиться тривалою загрозою для всієї Європи

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен передбачає тривалу загрозу для всієї Європи з боку політики Росії та закликає до єдності Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Треба сказати, що на даний момент, мабуть, як ніколи раніше, стає зрозуміло, що російська загроза, на жаль, буде присутня в осяжному майбутньому", – сказала Валтонен, виступаючи як гостя на закритій зустрічі членів парламенту від ХСС (сестринська партія кервіної партії Німеччини ХДС) в абатстві Зеон в Баварії.

Також очевидно, що ця загроза "спрямована проти всієї Європи, а не тільки України, а саме в гібридній формі", додала міністерка.

Валтонен закликала європейських партнерів до об'єднання.

"У ці часи, в яких ми живемо, ще важливіше, щоб партнери, які мислять однаково, такі як Фінляндія та Німеччина, ще сильніше відстоювали наші спільні цінності та наші спільні європейські цілі", – сказала вона під час спільної зустрічі з журналістами разом із лідером парламентської фракції ХСС Александром Гоффманом.

Ці спільні зусилля, за її словами, необхідні у зовнішній політиці, у політиці безпеки, а також у питаннях внутрішньої політики, що стосуються Європейського Союзу.

Нагадаємо, європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс у листопаді заявляв, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.

2 грудня Путін заявив, що якщо Європа "хоче розпочати війну з нами і почне її, ми готові до цього".