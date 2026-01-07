Глава МИД Финляндии: Россия останется долгосрочной угрозой для всей Европы

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предвидит долгосрочную угрозу для всей Европы со стороны политики России и призывает к единству Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Надо сказать, что на данный момент, пожалуй, как никогда ранее, становится понятно, что российская угроза, к сожалению, будет присутствовать в обозримом будущем", – сказала Валтонен, выступая в качестве гостя на закрытой встрече членов парламента от ХСС (сестринская партия правящей партии Германии ХДС) в аббатстве Зеон в Баварии.

Также очевидно, что эта угроза "направлена против всей Европы, а не только Украины, и именно в гибридной форме", добавила министр.

Валтонен призвала европейских партнеров к объединению.

"В эти времена, в которых мы живем, еще важнее, чтобы партнеры, которые мыслят одинаково, такие как Финляндия и Германия, еще сильнее отстаивали наши общие ценности и наши общие европейские цели", – сказала она во время совместной встречи с журналистами вместе с лидером парламентской фракции ХСС Александром Гоффманом.

Эти совместные усилия, по ее словам, необходимы во внешней политике, в политике безопасности, а также в вопросах внутренней политики, касающихся Европейского Союза.

Напомним, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ноябре заявлял, что Путин может отдать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

2 декабря Путин заявил, что если Европа "хочет начать войну с нами и начнет ее, мы готовы к этому".