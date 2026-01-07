Опитування: ставлення поляків до прийому українців – найгірше в історії

Поляки розділилися у ставленні до прийому біженців з України.

Такими є результати опитування CBOS, передає "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

У грудневому опитуванні "Поляки про війну в Україні та допомогу біженцям" CBOS запитав, зокрема, чи повинна Польща приймати українських біженців з територій, охоплених конфліктом. Результати були майже ідентичними до результатів вересневого опитування.

Так само, як і тоді, 48% поляків підтримують прийняття українських біженців, 46% виступають проти цього – в цьому випадку це зростання на 1 процентний пункт. Відповідь "важко сказати" обрали 6% опитаних. Автори дослідження підкреслили, що частка рішучих голосів проти досить чітко переважає частку рішучих голосів за (19% проти 13%).

Вони додали, що на початку 2022 року відсоток поляків, які підтримують прийняття українських біженців, сягав 94% і залишався на високому рівні до середини 2023 року. Аналітики CBOS визнали в цьому контексті, що поточні результати є "найгіршими в історії наших вимірювань, які розпочалися незабаром після анексії Криму понад десять років тому".

Згідно з результатами дослідження, проти прийому біженців з України частіше виступають респонденти з менших населених пунктів (59% у сільській місцевості проти 27% у найбільших містах). Це також особи з базовою або середньою освітою (62% серед респондентів з цієї групи) проти 26% серед респондентів з вищою освітою.

Проти прийому біженців частіше виступають респонденти з нижчим доходом "на душу населення" у своїх домогосподарствах (57% серед тих, хто має найнижчий дохід, проти 18% серед тих, хто має найвищий), а також релігійно практикуючі особи (57% у групі тих, хто практикує кілька разів на тиждень, проти 38% серед тих, хто не практикує).

Прийняття біженців найчастіше підтримують виборці лівих партій – партії "Разом" (88%) та "Лівих" (78%). Це також підтримують 70% прихильників "Громадянської коаліції" Серед електорату правих партій переважають голоси проти – 69% серед виборців "Конфедерації Польської Корони", 61% серед виборців "Права і Справедливості" та 54% у випадку "Конфедерації".

Згідно з опитуванням, загалом частіше проти виступають особи, які сповідують праві погляди (53% з цієї групи проти 31% з групи, яка сповідує ліві погляди).

Як повідомлялося, найбільшим страхом громадян Польщі у 2026 році виявилась ситуація із системою охорони здоровʼя, але майже половина з них вказали на загрози нацбезпеці та внутрішню нестабільність.

Нагадаємо, опитування від IBRiS на замовлення порталу Defence24 та ініціативи Stand With Ukraine засвідчило, що частка противників вступу України до ЄС і НАТО серед поляків більша, аніж прихильників.