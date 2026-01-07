Опрос: отношение поляков к приему украинцев – худшее в истории

Поляки разделились в отношении к приему беженцев из Украины.

Таковы результаты опроса CBOS, передает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

В декабрьском опросе "Поляки о войне в Украине и помощи беженцам" CBOS спросил, в частности, должна ли Польша принимать украинских беженцев с территорий, охваченных конфликтом. Результаты были почти идентичными результатам сентябрьского опроса.

Так же, как и тогда, 48% поляков поддерживают прием украинских беженцев, 46% выступают против этого – в данном случае это рост на 1 процентный пункт. Ответ "трудно сказать" выбрали 6% опрошенных. Авторы исследования подчеркнули, что доля решительных голосов против достаточно четко превосходит долю решительных голосов за (19% против 13%).

Они добавили, что в начале 2022 года процент поляков, поддерживающих прием украинских беженцев, достигал 94% и оставался на высоком уровне до середины 2023 года. Аналитики CBOS признали в этом контексте, что текущие результаты являются "худшими в истории наших измерений, которые начались вскоре после аннексии Крыма более десяти лет назад".

Согласно результатам исследования, против приема беженцев из Украины чаще выступают респонденты из небольших населенных пунктов (59% в сельской местности против 27% в крупнейших городах). Это также лица с базовым или средним образованием (62% среди респондентов из этой группы) против 26% среди респондентов с высшим образованием.

Против приема беженцев чаще выступают респонденты с более низким доходом "на душу населения" в своих домохозяйствах (57% среди тех, кто имеет самый низкий доход, против 18% среди тех, кто имеет самый высокий), а также религиозно практикующие лица (57% в группе тех, кто практикует несколько раз в неделю, против 38% среди тех, кто не практикует).

Принятие беженцев чаще всего поддерживают избиратели левых партий – партии "Вместе" (88%) и "Левых" (78%). Это также поддерживают 70% сторонников "Гражданской коалиции". Среди электората правых партий преобладают голоса против – 69% среди избирателей "Конфедерации Польской Короны", 61% среди избирателей "Права и Справедливости" и 54% в случае "Конфедерации".

Согласно опросу, в целом чаще против выступают лица, исповедующие правые взгляды (53% из этой группы против 31% из группы, исповедующей левые взгляды).

Как сообщалось, самым большим страхом граждан Польши в 2026 году оказалась ситуация с системой здравоохранения, но почти половина из них указали на угрозы национальной безопасности и внутреннюю нестабильность.

Напомним, опрос от IBRiS по заказу портала Defence24 и инициативы Stand With Ukraine показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.