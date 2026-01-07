Міністр оборони Литви: у разі миру ми могли б направити в Україну кілька сотень військових

Після того як західні союзники домовилися про гарантії безпеки для Києва, литовський міністр оборони Робертас Каунас каже, що в мирний час Литва могла б направити в Україну кілька сотень військовослужбовців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Точно деталізувати я не можу, у нас йде така дискусія. Ми обов'язково зробимо свій внесок у гарантії безпеки, (...) у разі миру це могли б бути кілька сотень військових", – сказав Каунас журналістам у середу.

Він зазначив, що не хотів би виділяти, якими конкретно засобами Литва могла б додатково сприяти забезпеченню гарантій безпеки України.

"Все дуже динамічно. Не хотілося б на чомусь акцентувати увагу, щоб потім це не виглядало як брехня, ви самі бачите, як змінюється геополітична ситуація, як вона змінюється в різних напрямках. Найважливіше – це загальна цільова згода, що Литва, Європа і Америка разом з Україною, і докладаються всі зусилля для досягнення і забезпечення миру", – сказав міністр.

Нагадаємо, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.

Також "коаліція рішучих" вирішила створити у Парижі спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.