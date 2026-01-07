Министр обороны Литвы: в случае мира мы могли бы направить в Украину несколько сотен военных

После того как западные союзники договорились о гарантиях безопасности для Киева, литовский министр обороны Робертас Каунас говорит, что в мирное время Литва могла бы направить в Украину несколько сотен военнослужащих.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Точно детализировать я не могу, у нас идет такая дискуссия. Мы обязательно внесем свой вклад в гарантии безопасности, (...) в случае мира это могли бы быть несколько сотен военных", – сказал Каунас журналистам в среду.

Он отметил, что не хотел бы выделять, какими конкретно средствами Литва могла бы дополнительно способствовать обеспечению гарантий безопасности Украины.

"Все очень динамично. Не хотелось бы на чем-то акцентировать внимание, чтобы потом это не выглядело как ложь, вы сами видите, как меняется геополитическая ситуация, как она меняется в разных направлениях. Самое важное – это общее целевое согласие, что Литва, Европа и Америка вместе с Украиной прилагают все усилия для достижения и обеспечения мира", – сказал министр.

Напомним, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.

Также "коалиция решительных" решила создать в Париже специальный координационный центр в формате "США – Украина – коалиция решительных", который будет отвечать за гарантии безопасности Украины от западных союзников.