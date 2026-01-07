СМИ: Великобритания и Франция готовы направить в Украину до 15 тысяч военнослужащих

Великобритания и Франция отправят до 15 000 солдат для защиты Украины в случае заключения мирного соглашения, что значительно меньше, чем ожидалось.

Об этом стало известно The Times от военных и дипломатических источников, передает "Европейская правда".

Изначально военное руководство Великобритании предлагало направить 10 000 военнослужащих в составе более широкой "коалиции добровольцев" численностью 64 000 человек, но в Министерстве обороны это было признано невозможным, учитывая нынешнюю численность британской армии.

По данным двух военных источников, предполагается, что будет развернуто менее 7 500 британских солдат, хотя эта цифра также будет сложной для Великобритании, которая имеет только около 71 000 обученных военнослужащих в регулярной армии.

Франция является единственной другой страной, которая обязалась направить солдат в Украину, и ожидается, что они составят остальную часть развертывания, которое произойдет в относительно безопасной западной части страны, вдали от линии фронта.

Несколько источников предположили, что даже общая численность в 15 000 военных является оптимистичной. Германия готова развернуть войска вблизи Украины, возможно в Польше или Румынии, добавил военный источник.

Дипломатический источник сообщил, что различные сценарии приведут к разным цифрам, в зависимости от результатов мирных переговоров. Президент Макрон заявил во вторник, что несколько тысяч французских солдат могут быть развернуты в Украине в качестве "умиротворяющей силы". "Это не силы, которые будут участвовать в боевых действиях", – сказал он France 2.

Согласно плану, британские и французские войска помогут в подготовке украинской армии и будут контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военного оборудования, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины.

Высокопоставленные чиновники Министерства обороны считают, что Путин не нарушит соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве Трампа, из-за опасений относительно того, как американский президент может ответить.

Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Владимир Зеленский накануне подписали декларацию о намерениях развертывания войск в Украине в случае заключения мирного соглашения.