Стармер поговорив із Трампом про Гренландію і захоплення танкера під прапором РФ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виклав у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом свою позицію щодо Гренландії та обговорив із ним захоплення танкера під російським прапором у Атлантичному океані.

Про це повідомили на Даунінг-стріт, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Речник британського прем'єр-міністра повідомив, що під час розмови обговорювалося затримання танкера Bella 1, що відомий також як Marinera. В операції брали участь збройні сили США та Великої Британії.

"Вони обговорили спільну операцію з перехоплення Bella 1 в рамках спільних зусиль з боротьби з порушенням санкцій, останніх досягнень щодо України та операції США у Венесуелі. Прем'єр-міністр також виклав свою позицію щодо Гренландії".

Ця позиція була оприлюднена у спільній заяві у вівторок, коли європейські союзники, включаючи Велику Британію, підтвердили, що "Гренландія належить її народу. Тільки Данія і Гренландія мають право вирішувати питання, що стосуються Данії і Гренландії".

Побоювання, що США вживатимуть заходів проти Гренландії, посилилися після арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час зухвалої американської операції в Каракасі.

Після цього Трамп залишив відкритою можливість подальших втручань у західній півкулі, посилаючись на доктрину Монро.

Також повідомлялось, що британські військові підтримали зусилля США із затримання танкера Bella 1 (Marinera) під російським прапором у Північній Атлантиці у середу, в тому числі за допомогою літаків Королівських ВПС.





