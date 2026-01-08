Стармер поговорил с Трампом о Гренландии и захвате танкера под флагом РФ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер изложил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом свою позицию по Гренландии и обсудил с ним захват танкера под российским флагом в Атлантическом океане.

Об этом сообщили на Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Пресс-секретарь британского премьер-министра сообщил, что во время разговора обсуждалось задержание танкера Bella 1, также известного как Marinera. В операции участвовали вооруженные силы США и Великобритании.

"Они обсудили совместную операцию по перехвату Bella 1 в рамках совместных усилий по борьбе с нарушением санкций, последних достижений в отношении Украины и операции США в Венесуэле. Премьер-министр также изложил свою позицию по Гренландии".

Эта позиция была обнародована в совместном заявлении во вторник, когда европейские союзники, включая Великобританию, подтвердили, что "Гренландия принадлежит ее народу. Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии".

Опасения, что США будут принимать меры против Гренландии, усилились после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время дерзкой американской операции в Каракасе.

После этого Трамп оставил открытой возможность дальнейших вмешательств в западном полушарии, ссылаясь на доктрину Монро.

Также сообщалось, что британские военные поддержали усилия США по задержанию танкера Bella 1 (Marinera) под российским флагом в Северной Атлантике в среду, в том числе с помощью самолетов Королевских ВВС.