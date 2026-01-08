США виходять з двох міжнародних трибуналів у Гаазі та з Венеційської комісії

Президент США Дональд Трамп у своєму рішенні про вихід США з 66 міжнародних організацій зменшив американську участь в інституціях, що опікуються міжнародним правосуддям.

Це випливає з указу президента, що був опублікований у середу ввечері.

Перелік організацій, участь у яких США мають невідкладно припинити, включає як маловідомі міжурядові об'єднання, що не здійснювали активної діяльності, так і авторитетні структури, зокрема – у міжнародному праві.

Зокрема, Трамп наказав США вийти зі складу Венеційської комісії. Ця організація (повна назва – Європейська комісія "За демократію через право") діє під парасолькою Ради Європи, але відкрита також для членства неєвропейських держав. США мають у ній статус повноцінного члена.

"Венеційка" надає експертизу щодо законодавства своїх членів у частині верховенства права, конституційного правосуддя, законодавства щодо прав людини тощо. В Україні вона відома висновками з політично важливих питань, які Київ має враховувати, оскільки їхнє виконання часто стає вимогою ЄС. Втім, для самих Сполучених Штатів висновки "Венеційки" не мають політичної ваги. Вихід США зі складу комісії позбавляє Вашингтон незначного важеля впливу участі у цих процесах.

Також США виходять зі складу Залишкового механізму міжнародних кримінальних трибуналів. Йдеться про структуру у Гаазі, яка забезпечує переслідування за міжнародні злочини на терені колишньої Югославії, під час балканських війн, а також переслідування за геноцид в Руанді після того, як основні кримінальні трибунали, що розслідували ці злочини, виконали свою роботу і були розпущені. Наприклад, у 2023 році Залишковий механізм розглянув і відхилив апеляцію двох сербських воєнних злочинців – Йовіци Саншича і Франко Сіматовича, засуджених за порушення під час війни у Косові.

Зауважимо, що США за Трампа украй критично ставляться до міжнародного кримінального правосуддя. На низку посадовців та суддів Міжнародного кримінального суду Трамп наклав санкції, також з обмеженнями стикнувся сам МКС.

Примітно, що США наразі не блокують створення Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії, але й не беруть участі у цьому процесі.

У грудні повідомлялося, що США тиснуть на МКС, аби застрахувати Трампа від можливого переслідування.

Водночас Нідерланди готуються захищати МКС від можливих санкцій Трампа.

Читайте також статтю Трибунал від Гааги до Страсбурга: пояснюємо наслідки угоди.