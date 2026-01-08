Трамп планує оборонний бюджет на $1,5 трлн, щоб створити "військо мрії"

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що військовий бюджет США на 2027 рік має скласти $1,5 трлн, що значно перевищує $901 млрд, затверджений Конгресом на 2026 рік.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США написав, що він ухвалив рішення щодо військових витрат на 2027 рік "після довгих і складних переговорів із сенаторами, конгресменами, секретарями та іншими політичними представниками"

"Для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні та небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік повинен становити не 1 трильйон доларів, а 1,5 трильйона доларів. Це дозволить нам створити "військо мрії", на яке ми давно маємо право", – написав глава Білого дому.

Ця заява Трампа з'явилася після окремого допису на Truth Social, у якому президент США розкритикував оборонні компанії за занадто повільне виробництво зброї. У ньому він пообіцяв заборонити оборонним підрядникам виплачувати дивіденди або викуповувати акції, доки ті не прискорять виробництво.

Трамп заявив, що додаткові витрати на оборону будуть покриті доходами, отриманими від тарифів, які він запровадив майже для кожної країни та багатьох промислових секторів.

Будь-яке збільшення військового бюджету вимагатиме схвалення Конгресу.

Нагадаємо, на початку року американські війська захопили венесуельського авторитарного лідера Ніколаса Мадуро.

Білий дім також заявив, що Трамп обговорює варіанти придбання Гренландії, включаючи потенційне використання американських військових.

Трамп також розгорнув американські війська для патрулювання низки міст по всій країні.

Читайте докладну статтю "ЄП": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки