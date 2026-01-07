Адміністрація Трампа "активно" обговорює можливу купівлю Гренландії

Адміністрація президента США Дональда Трампа "активно" обговорює можливу купівлю Гренландії – Трамп надає пріоритет дипломатичному вирішенню, але залишає "відкритими всі варіанти".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт на брифінгу у Вашингтоні, передає "Європейська правда".

Левітт повідомила журналістам, що придбання Гренландії "активно обговорюється президентом і його командою з національної безпеки", і назвала острів "вигідним для національної безпеки Америки".

Трамп, додала вона, "вважає, що в інтересах США стримувати агресію Росії та Китаю в арктичному регіоні, і тому його команда зараз обговорює, як могла б виглядати потенційна покупка".

Левітт запитали, чому Трамп не виключив військових дій для захоплення Гренландії, що викликало значний спротив з боку Данії та інших союзників по НАТО.

"Президент Трамп завжди розглядає всі варіанти, зважуючи, що є в найкращих інтересах Сполучених Штатів, але я скажу лише, що першим варіантом президента завжди була дипломатія", – сказала вона.

Нагадаємо, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії і що "залучення американських Збройних сил завжди є одним із варіантів".

