Трамп планирует оборонный бюджет на $1,5 трлн, чтобы создать "войско мечты"

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что военный бюджет США на 2027 год должен составить $1,5 трлн, что значительно превышает $901 млрд, утвержденный Конгрессом на 2026 год.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США написал, что он принял решение о военных расходах на 2027 год "после долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, секретарями и другими политическими представителями"

"Для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не 1 триллион долларов, а 1,5 триллиона долларов. Это позволит нам создать "войско мечты", на которое мы давно имеем право", – написал глава Белого дома.

Это заявление Трампа появилось после отдельного сообщения на Truth Social, в котором президент США раскритиковал оборонные компании за слишком медленное производство оружия. В нем он пообещал запретить оборонным подрядчикам выплачивать дивиденды или выкупать акции, пока те не ускорят производство.

Трамп заявил, что дополнительные расходы на оборону будут покрыты доходами, полученными от тарифов, которые он ввел почти для каждой страны и многих промышленных секторов.

Любое увеличение военного бюджета потребует одобрения Конгресса.

Напомним, в начале года американские войска захватили венесуэльского авторитарного лидера Николаса Мадуро.

Белый дом также заявил, что Трамп обсуждает варианты приобретения Гренландии, включая потенциальное использование американских военных.

Трамп также развернул американские войска для патрулирования ряда городов по всей стране.

Читайте подробную статью "ЕП": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира и какими будут последствия.