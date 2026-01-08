Укр Рус Eng

В Іспанії порушився графік швидкісних поїздів через крадіжку кабелів

Новини — Четвер, 8 січня 2026, 13:20 — Марія Ємець

В Іспанії 8 січня порушився графік швидкісних поїздів через крадіжку кабелів на ділянці залізниці в іспанській Андалусії, найпівденнішому регіоні країни.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда". 

Внаслідок дій невідомих, які поцупили кабелі на залізниці між станціями Гуадахос і Кордова, від раннього ранку четверга порушився графік швидкісних поїздів, що проходять через цю ділянку. Проїзд можливий, проте на нижчій швидкості. 

Оператор залізничної інфраструктури повідомив, що проблему виявили близько 7 ранку і намагаються якнайшвидше полагодити мережу. Сама крадіжка могла статися вночі близько 00:40.

Проблеми торкнулися поїздів усіх трьох залізничних операторів, як середнього, так і далекого сполучення з іншими регіонами країни. Середній час затримок рейсів складає 35 хвилин.  

Через аналогічний інцидент 31 грудня порушився залізничний рух в Англії

У Чехії в листопаді через крадіжку кабелів зупинився рух десятків поїздів на одному з ключових залізничних напрямків.

