В Іспанії порушився графік швидкісних поїздів через крадіжку кабелів

В Іспанії 8 січня порушився графік швидкісних поїздів через крадіжку кабелів на ділянці залізниці в іспанській Андалусії, найпівденнішому регіоні країни.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Внаслідок дій невідомих, які поцупили кабелі на залізниці між станціями Гуадахос і Кордова, від раннього ранку четверга порушився графік швидкісних поїздів, що проходять через цю ділянку. Проїзд можливий, проте на нижчій швидкості.

Оператор залізничної інфраструктури повідомив, що проблему виявили близько 7 ранку і намагаються якнайшвидше полагодити мережу. Сама крадіжка могла статися вночі близько 00:40.

Проблеми торкнулися поїздів усіх трьох залізничних операторів, як середнього, так і далекого сполучення з іншими регіонами країни. Середній час затримок рейсів складає 35 хвилин.

Через аналогічний інцидент 31 грудня порушився залізничний рух в Англії.

У Чехії в листопаді через крадіжку кабелів зупинився рух десятків поїздів на одному з ключових залізничних напрямків.