В Испании нарушился график скоростных поездов из-за кражи кабелей

В Испании 8 января нарушился график скоростных поездов из-за кражи кабелей на участке железной дороги в испанской Андалусии, самом южном регионе страны.

Об этом сообщает El Pais, пишет "Европейская правда".

В результате действий неизвестных, которые украли кабели на железной дороге между станциями Гуадахос и Кордова, с раннего утра четверга нарушился график скоростных поездов, проходящих через этот участок. Проезд возможен, однако на более низкой скорости.

Оператор железнодорожной инфраструктуры сообщил, что проблему обнаружили около 7 утра и пытаются как можно быстрее починить сеть. Сама кража могла произойти ночью около 00:40.

Проблемы коснулись поездов всех трех железнодорожных операторов, как среднего, так и дальнего сообщения с другими регионами страны. Среднее время задержек рейсов составляет 35 минут.

Из-за аналогичного инцидента 31 декабря нарушилось железнодорожное движение в Англии.

В Чехии в ноябре из-за кражи кабелей остановилось движение десятков поездов на одном из ключевых железнодорожных направлений.