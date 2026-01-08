Фермери Каталонії влаштували блокади доріг – через угоду ЄС з МЕРКОСУР і не тільки

Понад сотня фермерів в іспанській Каталонії влаштували блокади на дорогах, протестуючи проти торговельної угоди Євросоюзу з країнами МЕРКОСУР, а також висуваючи низку інших вимог.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Ще з ночі трактори протестувальників почали з’їжджатися до визначеного місця блокади на трасах AP-7 та N-II біля їхнього перехрестя поблизу Жирони. До 9 ранку там зібралися близько 140 фермерів, більшість – зі своєю технікою, із запасами дров, щоб грітися, та їжі, яку готуватимуть там же на вогнищах.

EFE/David Borrat

Ще одна невелика група – близько 20 фермерів з кількома тракторами – з обох боків кордону заблокувала КПП Коль д’Арес на кордоні з Францією.

Протестувальники заявили, що збираються продовжувати акцію, "доки Іспанія не відмовиться від угоди з МЕРКОСУР", яку планує підписати ЄС.

Окрім того, фермери хочуть перегляду низки санітарних нормативно-правових актів, що стосуються реагування на випадки горбатої хвороби шкіри у корів, пташиного грипу та африканської чуми свиней. Протестувальники заявляють, що документи формувалися ще у 1990 році і не враховують багатьох змін, що сталися за останній час.

На додачу вони скаржаться на недостатню підтримку фермерів та недостатню увагу держави до загроз для їхньої діяльності, пов’язаних із сусідством з дикою природою.

Це лише перші протести – пізніше у четвер та у п’ятницю схожі акції плануються ще у низці міст в різних частинах Іспанії.

Французькі фермери у четвер заблокували центр Парижа тракторами, також протестуючи проти угоди з МЕРКОСУР.

У грудні ЄС відклав підписання торговельної угоди з країнами Південної Америки через внутрішні розбіжності між країнами.

Тепер голосування щодо угоди з МЕРКОСУР очікується в п'ятницю 9 січня.